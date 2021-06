Da settembre Vaccini solo in farmacia e dai medici di famiglia

A settembre hub chiusi.

Al via la somministrazione dei vaccini nelle farmacie del Lazio. “Quello fatto negli ultimi venti giorni dall’organizzazione messa in piedi insieme alla Regione è stato uno sforzo enorme – ha sottolineato Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma -. In poco tempo sono state messe in rete tutte le nostre strutture attualmente autorizzate a somministrare i vaccini, sono state distribuite le dosi e siamo andati a regime nei tempi prestabiliti. Si tratta di un punto importantissimo nella lotta alla pandemia, perché i cittadini potranno tranquillamente recarsi nella farmacia sotto casa per ricevere il vaccino”. Si tratta di “un momento storico per la farmacia italiana – sottolinea il vicepresidente di Federfarma nazionale Alfredo Procaccini -, siamo un hub vaccinale vicino al cittadino e facilmente raggiungibile”. Il presidente di Federfarma Lazio Eugenio Leopardi ha ricordato l’impegno delle farmacie “in questo anno difficile di pandemia, in cui siamo stati sempre aperti e a disposizione dei cittadini”.