Vaccino anti-covid, si comincia da medici e personale socio-sanitario

Le ASL pugliesi hanno inviato i primi moduli per l’adesione volontaria alle categorie più a rischio

Da questa mattina sul portale Puglia Salute c’è il modulo per richiedere il vaccino anti covid, entro il 20 dicembre a mezzanotte. Una manifestazione di interesse, libera e volontaria.

Possibilità riservata, per ora, esclusivamente a medici, operatori sanitari e ospiti delle Rsa, le categorie più esposte a rischi. Le aziende sanitarie locali in queste ore stanno inviando il link agli eventuali interessati. Le dosi arriveranno tra fine mese e inizio gennaio. Le prime somministrazioni, già nei primi giorni dell’anno nuovo. La gestione è centralizzata. La Regione ha individuato 11 siti dove fare il vaccino. Con 230 operatori reclutati per la somministrazione, la cosiddetta prima fase potrebbe essere conclusa in 15 giorni, entro fine gennaio. Poi, con l’arrivo di un’altra fornitura di farmaci, partirà la seconda fase. Si continuerà a vaccinare le fasce più deboli della società, anziani ultra-ottantenni e portatori di malattie croniche.