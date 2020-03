Da Polignano, la città di Mister Volare parte l’inno dei medici impegnati nella lotta contro Coronavirus (VIDEO)

(Fax) – “In un mondo che fa paura ormai noi ti aiuteremo lo sai”, sono le prime parole che il Maestro Mogol ha voluto dedicare alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche riadattando un famoso successo scritto per Lucio Battisti che è diventato l’inno dei medici contro il Coronavirus. Il video è stato realizzato grazie al contributo di medici specialisti di ogni parte d’Italia, che hanno risposto all’appello delle Società Scientifiche di appartenenza, mettendosi a disposizione del sistema Paese. L’inno è stato realizzato attraverso una complessa ma rapidissima organizzazione tecnica e logistica in linea con le disposizioni di protezione civile, con il coordinamento musicale del maestro polignanese Leonardo Lozupone, del videomaker il dottore Giuseppe Cariglia e con gli arrangiamenti musicali dei maestri Silvio Sabatelli e Massimo Satta. La FISM ha ringraziato i colleghi coinvolti nell’inziaitiva spontanea che in poco tempo ha visto nascere una vera e propria medical band fatta di medici che non si conoscevano prima ma che in comune, oltre alla professione hanno l’amore per la musica. E che in meno di 24, nei pochi istanti liberi, hanno dato il meglio per realizzare l’inno. L’inno è stato pubblicato sul sito web del Ministero della Salute.