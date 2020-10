Il Presidente della Regione Michele Emiljano ha reso obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto.

Ecco il testo delle sue dichiarazioni.

“Da oggi, in Puglia, diventa obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico,

fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

L’uso della mascherina è obbligatorio in tutti quei luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Osservare queste piccole regole di sicurezza è importante per tutelare noi stessi e gli altri.

Qui potete leggere il testo dell’ordinanza che ho appena emanato” ➡️ http://rpu.gl/5wjK0