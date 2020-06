Da lunedì all’ospedale San Paolo apre ambulatorio pre-ricovero protetto

«Esami e visite in un unico contenitore isolato dal resto della struttura e in una sola mattinata», spiega il dottor De Vivo della direzione medica.

(Repubblica Bari) – Nasce all’ospedale San Paolo di Bari il primo ambulatorio pre-ricovero pugliese per chi dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sarà attivo da lunedì prossimo e permetterà di svolgere tutti gli esami necessari prima dell’operazione in un’area «protetta» e completamente separata dal resto dell’ospedale. Ci sarà anche una equipe dedicata: due infermieri, un ausiliario socio sanitario, un tecnico radiologo e i medici specialisti che man mano intervengono. L’ambulatorio, che nasce anche per limitare al minimo il rischio di contagio da Covid-19, avrà sale di attesa, accettazione, prelievi, per esami diagnostici e visite, deposito per i materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale. Ad ogni spazio corrisponde una funzione e quindi un passaggio che il paziente dovrà affrontare, una volta che il suo nominativo – e la corrispondente data di ricovero – sia stato trasmesso dall’unità operativa che lo ha in carico all’ambulatorio pre-ricovero.

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sanitarie, dall’ingresso all’uscita, prevedono: igienizzazione delle mani, verifica della temperatura corporea, distanziamento sociale, mascherina e guanti da indossare, pre-triage telefonico e in fase di accettazione-registrazione per la verifica dell’eventuale presenza di sintomatologia Covid-19. Una volta superato questo step preliminare, l’iter prevede l’esecuzione di esami di laboratorio e strumentali, compreso il tampone rino-faringeo preventivo. Il dottor Nicola De Vivo, coordinatore della direzione medica, spiega: «Abbiamo dovuto rivedere completamente la fase di pre-ricovero, concentrando esami e visite in un unico contenitore, dove è possibile valutare le condizioni del paziente senza che debba mai spostarsi: tutto in un ambulatorio e in una sola mattinata. Con un programma funzionale alle esigenze del paziente, un’accoglienza migliore e più rispettosa della sua condizione di salute».