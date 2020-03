Crisi dei comuni per Coronavirus, Decaro scrive al Governo – Il servizio del Tgnorba

La crisi sanitaria esplosa in tutto il paese, impone una seria riflessione anche sul futuro degli enti locali, fortemente provati sul piano operativo e, soprattutto, finanziario per via delle minori entrate che gia’ si stanno registrando in queste settimane, a cui si aggiungono anche i maggiori oneri che dovranno sostenere da qui ai prossimi mesi.

Servizio di Alessio Casulli.

