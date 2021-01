Crisanti: bisogna correre o il virus giocherà d’anticipo

Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vial

“Il virus non è intelligente, ma dalla sua ha milioni di anni di evoluzione, mentre noi umani siamo gli ultimi arrivati sulla Terra” spiega il microbiologo Andrea Crisanti. “Il coronavirus del Covid muta meno di molti altri virus, ma il suo comportamento è ingannevole, ha già dimostrato di saper fare le sue mutazioni anche aggressive, e ha creato parecchia confusione, basti vedere il caos attuale in Gran Bretagna, dove l’elevata contagiosità della variante inglese sta causando un numero altissimo di morti, nonostante la bassa letalità del virus”. Per questi motivi, prosegue Crisanti, l’introduzione del vaccino durante una fase di picco di contagi “potrebbe indurre il virus a selezionare una nuova variante capace di aggirare le barricate e affermare nel mondo la sua mutazione più abile”. Ciò non vuol dire che in questo momento il vaccino sia inutile, anzi: “è fondamentale correre” sottolinea Crisanti: “bisogna vaccinare più gente possibile per sbarrare al virus tutte le porte”.