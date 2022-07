Crescita robusta del Pil. Possibile superare il 3,1%

“A dispetto di un contesto economico e geopolitico estremamente sfidante, l’economia italiana ha ripreso slancio dopo una partenza lenta a gennaio. Il robusto incremento del Pil previsto per il secondo trimestre rende ancora plausibile raggiungere, se non superare, la previsione di crescita del Def per l’anno in corso, pari al 3.1 per cento” Lo afferma il Ministero dell’Economia, anche se “la recente correzione nei mercati finanziari e l’allargamento dello spread potrebbero avere effetti negativi sulla fiducia di famiglie e imprese nei prossimi mesi, nonché sulla spesa per beni durevoli attraverso l’effetto ricchezza nella seconda parte dell’anno”.