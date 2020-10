Cresce l’allarme al Sud In farmacia corsa al vaccino influenzale

“È corsa contro il tempo per assicurare alla popolazione attiva che non rientra nelle fasce a rischio il vaccino contro l’influenza stagionale” scrive Il Sole. Alle farmacie sono state, per ora, destinate solo 250.000 dosi, vale a dire – come ha fatto notare in più occasioni Federfarma – circa 12 dosi a farmacia. Una quota irrisoria, soprattutto in questo particolare momento in cui virologi ed esperti consigliano di vaccinarsi al più presto per evitare che i sintomi influenzali si sovrappongano a quelli del Covid.