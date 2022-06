Covid:in Puglia 6 morti e 6.577 nuovi casi, il 24.2% dei test

Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vial

Dei 43.416 attualmente positivi 12 in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 29 GIU – Oggi in Puglia si registrano 6.577 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 27.123 test analizzati nelle ultime 24 ore con un tasso di incidenza del 24,2% (ieri era al 31,6 %).

I decessi sono stati sei.

I casi odierni sono stati individuati nelle province di Bari (1.990), Bat (623), Brindisi (625), Foggia (919), Lecce (1.505), Taranto (792). Sono residenti fuori regione altre 93 persone risultate positive in Puglia mentre per altri 30 casi la provincia di appartenenza non è stata ancora definita. Delle 43.416 persone attualmente positive 299 sono ricoverate in area non critica (270 ieri) e 12 in terapia intensiva (10 ieri). (ANSA).