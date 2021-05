Covid, von der Leyen: La prossima pandemia non deve trovarci impreparati

epa08338339 European Commission President Ursula von der Leyen holds a news conference detailing EU efforts to limit economic impact of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium, 02 April 2020. EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL

(PS) – Nel suo intervento rivolto al gruppo di esperti scientifici di alto livello per il vertice sulla salute globale la presidente della Commissione europea ha sottolineato il ruolo centrale della cooperazione, evidenziando: “Anche se questa crisi attuale non è ancora finita, dobbiamo avere una visione a lungo termine”

“Se c’è stato un punto luminoso in questa crisi, è stato il livello senza precedenti di collaborazione scientifica. Questa cooperazione internazionale ha consentito scoperte fantastiche. Ovviamente penso prima di tutto allo sviluppo e all’autorizzazione dei vaccini a tempo di record. Ciò che normalmente richiede dai 5 ai 10 anni, gli scienziati lo hanno reso possibile in meno di un anno”.

È quanto ha affermato ieri la presidente della Commissione europea von der Leyen rivolgendosi al gruppo di esperti scientifici di alto livello per il vertice sulla salute globale. “Oggi – ha aggiunto la presidente – voglio discutere con voi di come possiamo rafforzare ulteriormente questa cooperazione. Perché la prossima pandemia non deve trovarci impreparati.

La salute è un bene pubblico globale. Deve essere accessibile a tutte le persone in tutti i paesi. Per questo la Presidenza italiana del G20 e la Commissione Europea hanno deciso di ospitare il loro Global Health Summit il 21 maggio a Roma. Insieme vogliamo concordare una dichiarazione di principi di Roma. Tali principi possono essere una guida potente. Per prevenire crisi future. E per essere più resilienti di fronte alle future minacce per la salute globale. Perché anche se questa crisi attuale non è ancora finita, dobbiamo avere una visione a lungo termine”.

“Quale azione scientifica e di salute pubblica è necessaria per prepararsi alle future minacce per la salute? Come possiamo coinvolgere meglio i gruppi di ricerca dei paesi a basso e medio reddito?

Come possiamo superare la mancanza di diagnostica e le carenze nella gestione dei dati di prova? E, cosa importante: come possiamo evitare che la scienza sia politicizzata, spesso con risultati negativi come conseguenza? Il mondo aspetta risposte” ha proseguito la presidente ricordando come l’Europa si sta muovendo con il contributo di HERA Incubator. “Stiamo aumentando – ha detto von der Leyen – la nostra capacità di produzione in Europa. Capacità produttiva per l’Europa, ma anche per il resto del mondo. Proprio come stiamo facendo adesso, con i vaccini che vengono consegnati in Europa ed esportati in tutto il mondo. Stiamo accelerando lo sviluppo dei vaccini. E stiamo intensificando la ricerca e lo scambio di dati tra scienza e industria. Perché in tempi di crisi il tempo è essenziale. E, ultimo ma non meno importante – ha concluso la presidente – la nostra ambizione deve essere quella di raggiungere lo stesso livello di preparazione a livello globale. Soprattutto nei paesi a basso e medio reddito e per i più vulnerabili”.