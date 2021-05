Covid. Visite ai parenti nelle Rsa con il Green pass. La proposta delle Regioni. E il Governo annuncia emendamento al Dl Aperture

Messa a punto dai presidenti una linea guida per la ripresa in sicurezza delle visite agli ospiti delle Residenze per anziani. E intanto il sottosegretario Costa annuncia che il Governo è al lavoro per un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che consentirà il ritorno delle visite dei parenti ai propri cari.

04 MAG – (Quotidiano sanità) – Potrebbe tornare ad aprirsi a breve le porte delle Rsa per i parenti che desiderano visitare i loro cari. “Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che consentirà il ritorno delle visite dei parenti ai propri cari» ospiti delle Rsa”. Così il sottosegretario alla salute, Andrea Costa a Rai Radio1.

“L’emendamento farà chiarezza, stabilirà le regole. Darà una risposta chiara, univoca. Creerà condizioni identiche, omogenee, uniformi per tutto il territorio nazionale. Da troppo tempo i nostri anziani, i nostri cari vivono soli in queste strutture”. Quanto alla data precisa, il sottosegretario ha affermato: «Io credo che il mese di maggio sia decisivo. Perché il decreto verrà convertito nelle prossime settimane. Siamo prossimi a dare questa risposta. È una esigenza a cui la politica deve dare risposta. C’è un aspetto morale, un aspetto sociale, un aspetto legato agli affetti, alle emozioni. I nostri anziani hanno bisogno di vedere i propri cari e viceversa”.

Intanto le Regioni stanno per presentare le loro proposte sul tema dove si prevede che per le visite agli anziani nelle Rsa “si consente l’ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde Covid-19”. Il tema sarà discusso domani in Conferenza.

In alternativa, dice ancora il documento messo a punto dalle Regioni, per consentire le visite “può essere validamente utilizzata l’attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse purché non scadute”. Ossia vaccinazione avvenuta, guarigione dalla malattia o tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Inoltre nelle linee guida si prevede che “la struttura garantisca una programmazione degli accessi dei familiari lungo l’arco della giornata con modalità e forme atte a evitare assembramenti, per cui di norma gli accessi devono riguardare non più di due visitatori per ospite per visita e per una durata definita”.

Nelle linee guida sono contenute anche indicazioni di carattere generale e si sottolinea che “si dovranno considerare le condizioni dell’ospite e del visitatore, nonché le caratteristiche logistiche della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche”.

L’accesso dei visitatori, inoltre, “è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione Sanitaria ovvero del referente medico-referente Covid-19 della struttura”.