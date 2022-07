Covid, verso 10mila ricoveri ma la metà è per altre patologie

“Fortunatamente le polmoniti da Covid oggi sono rare, grazie al fatto che Omicron rispetto a Delta è una variante meno aggressiva” afferma il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Il problema è che di oltre 8mila italiani in ospedale e positivi al Covid, circa la metà lo hanno scoperto dopo un tampone fatto in pronto soccorso o prima di un ricovero per un’altra patologia: Sono contagiati senza sintomi o con sintomi leggeri in ospedale per un altro motivo, che però dopo la scoperta della positività vanno isolati dagli altri pazienti del reparto.

Un nodo logistico non facile da gestire, già emerso durante la quarta ondata, segnata da tantissimi contagi e molte ospedalizzazioni di pazienti non solo “per” Covid (cioè con malattie respiratorie legate al virus) ma anche “con” Covid (cioè che si scoprono positivi dopo un tampone in ospedale).