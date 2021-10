Covid, vaccinazioni in gravidanza: al Policlinico di Bari una settimana informativa  

Una settimana dedicata all’informazione per le vaccinazioni in gravidanza. È l’iniziativa promossa dal Policlinico di Bari per sostenere l’immunizzazione contro il Covid19 delle donne incinte. Nella settimana che va dal 4 al 10 ottobre negli ambulatori ospedalieri della clinica di Ginecologia e Ostetricia gli specialisti saranno a disposizione per rispondere ai dubbi e ai timori delle future mamme e sensibilizzarle alla vaccinazione, avvisandole dei rischi connessi all’infezione da Sars-Cov-2 durante il periodo gestazionale. Al primo piano del reparto, all’interno dell’ambulatorio Gravidanze a rischio, sarà attivo uno sportello informativo, aperto dalle 10 alle 12. L’obiettivo è quello di aumentare la copertura vaccinale tra le donne in gravidanza e scongiurare il contagio e la malattia durante i 9 mesi che hanno portato, in più di un caso, all’ospedalizzazione con sintomi gravi.