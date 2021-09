Covid. Sileri: “L’estensione del green pass credo che scongiurerà il ricorso all’obbligo vaccinale”

– Sulle vaccinazioni agli under 12: “L’orientamento sul vaccino per i bambini è lo stesso di quello che c’è per i vaccini che abbiamo già a disposizione sopra i 12 anni. Quando avremo un vaccino approvato dagli enti regolatori sotto i 12 anni, varranno verosimilmente le stesse regole. Io non avrei assolutamente nessun dubbio sul fare il vaccino ai miei figli quando arriverà”. Così il sottosegretario alla Salute intervenendo a TgCom24.