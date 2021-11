Covid. Si rialza la mortalità in eccesso in Europa: dal +5% di luglio al +12% di settembre. In Italia si è invece passati dal +3,3 al +6,4

17 NOV – (QS) – L’eccesso di mortalità nella UE è aumentato di nuovo durante i mesi estivi. Dopo un minimo del +5% a luglio, questo indicatore è salito a +8% ad agosto e +12% a settembre 2021 (rispetto alle medie degli stessi mesi 2016 – 2019).

Anche in Italia, seppur con valori molto inferiori, si è registrato un incremento, passando dal 3,3 di eccesso di mortalità di luglio 2021 al 6,6 ad agosto e al 6,4 a settembre.

La situazione è gradualmente peggiorata nella maggior parte degli Stati membri e ha continuato a variare nell’UE da +50% in Bulgaria a meno del +4% in Belgio, Svezia e Ungheria nel settembre 2021.

Nel 2021, l’eccesso di mortalità ha raggiunto un nuovo picco ad aprile (20,6%) per poi scendere al 10,2% a maggio e scendere a un minimo del 5,1% a luglio.

Durante l’estate del 2021, la tendenza al ribasso si è invertita e il tasso dell’UE è nuovamente aumentato per raggiungere l’8,2% in agosto e il 12,1% in settembre, nel periodo di riferimento.

Durante il picco di aprile 2021, quando è stato raggiunto il 20,6% di mortalità in eccesso rispetto al periodo di riferimento 2016-2019: alcuni paesi avevano tassi molto elevati, con tassi di mortalità in eccesso superiori al 50 % in Bulgaria (76,7%), Polonia (65,3%), Cechia (61,5%), Slovacchia (54,9%) e Ungheria (50,6%), mentre altri (ad es. Portogallo, Danimarca, Svezia e Finlandia) non hanno registrato decessi in eccesso.

A maggio, giugno e luglio 2021, il numero complessivo di decessi nell’Unione europea è ulteriormente diminuito, raggiungendo un tasso complessivo del 5,1% a luglio 2021, il tasso più basso dell’anno da luglio 2020.

Ad agosto e settembre 2021, mentre il tasso di mortalità è nuovamente aumentato, l’eccesso di mortalità ha continuato a variare notevolmente tra gli Stati membri dell’UE, evidenziando alcuni Stati (Bulgaria, Romania, Grecia e Lituania) che hanno registrato tassi di mortalità in eccesso superiori al 30% a settembre, con la Bulgaria al 50%, mentre altri (Belgio, Cechia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Svezia) hanno presentato tassi inferiori al 10%.