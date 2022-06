Covid, se i casi aumenteranno la Regione è pronta a riconvertire i reparti

Più che raddoppiata le positività in una settimana in Puglia. Per ora bloccati i nuovi ricoveri nel centro emergenze della Fiera del Levante di Bari

di Adele Lapertosa, montaggio di Paolo Galante

Più che raddoppiati i contagi in tutta la regione. Casi che in realtà potrebbero essere in realtà ancor di più, visto che molte persone scelgono di fare il tampone a casa, senza farne registrare l’esito negli elenchi ufficiali. L’occupazione dei posti letto in ospedale è per ora sotto controllo: all’8% nei reparti ordinari e al 2% nelle terapie intensive pugliesi, in linea con la media nazionale. Numeri però che potrebbero crescere nelle prossime settimane. Molti ospedali della regione, visto il calo delle ultime settimane, hanno riconvertito i reparti Covid alle attività ordinarie. Il Policlinico, su disposizione della Regione, ha iniziato l’opera di smantellamento del padiglione alla Fiera del Levante di Bari. Bloccati i nuovi ricoveri, i pazienti vengono dimessi non appena le loro condizioni lo consentono. Ma il destino dei padiglioni della fiera potrebbe cambiare.

