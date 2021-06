Covid: riunione in Regione per affrontare la variante indiana

Accertati otto casi nel brindisino

Covid: riunione in Regione per affrontare la variante indiana

Vertice della task force regionale contro il covid per fare il punto sulle strategie di contenimento e sorveglianza della variante indiana. L’istituto zoo profilattico di Putignano ha accertato la presenza di otto casi provenienti dal laboratorio dell’Ospedale Perrino di Brindisi. La variante preoccupa per la sua contagiosità, più elevata rispetto alle altre.