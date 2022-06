Covid: risale il tasso di positività, su anche intensive e ricoveri

Giù le vendite di igienizzanti e mascherine, salgono i test fai da te: lo rilevano i dati elaborati da IQVIA per ANSA.

IN CALO LE VENDITE DELLE MASCHERINE, SALGONO I TEST FAI DA TE

Scendono le vendite di igienizzanti e mascherine nelle farmacie, mentre salgono quelle di tamponi fai da te, per i quali dal 13 al 19 giugno sono stati spesi un totale di 4,5 milioni di euro, pari a +17,5% rispetto alla settimana precedente. Lo rilevano i dati elaborati da IQVIA per ANSA.

Sempre dal 13 al 19 giugno sono state vendute mascherine per 1,1 milioni di euro, pari a -11,2% rispetto alla settimana precedente e a -60% rispetto alla stessa settimana del 2021. Di igienizzanti ne sono stati venduti per 96.000 euro, pari a -2,8% rispetto alla settimana precedente e -52,3 % rispetto alla stessa settimana di un anno fa.