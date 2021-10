Covid, riaprono i reparti dell’ospedale ”Vittorio Emanuele”

(TN) – E’ quanto disposto dalla Direzione Strategica dell’Asl Bt. In virtu’ dei dati non preoccupanti dei contagi, nei prossimi giorni, nel presidio di Bisceglie, saranno riattivate numerose unita’ operative e posti letto no Covid.

Tutti i pazienti positivi al Covid, fatta eccezione per quelli ricoverati nel reparto di Anestesia e Rianimazione, saranno centralizzati nel reparto di Malattie Infettive mentre da lunedì 25 ottobre, a scaglioni, saranno riaperte le altre unità operative.

E’ quanto disposto dalla Direzione Strategica della Asl Bt rispetto all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. “A oggi sono ricoverati a Bisceglie 9 pazienti”, ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt, “e per fortuna i dati sono costanti.

Questo ci consente di attivare gli altri posti letto no Covid in assoluta tranquillità rispetto alla sicurezza dei pazienti e degli operatori”. In particolare a partire dal 25 ottobre dunque saranno riattivate le unità operative di Chirurgia e Ortopedia, dal 26 sarà riattivata la Cardiologia, dal 27 sarà riattivata la Pediatria e dal 30 ottobre il Pronto Soccorso garantirà un duplice percorso per pazienti positivi al Covid e per pazienti no-Covid. Il blocco operatorio con le 3 sale sarà operativo per le procedure in elezione e in urgenza salvavita.