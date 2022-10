Covid: Puglia in controtendenza, contagi ancora in crescita

Tornano a scendere i contagi da Covid in Italia, ma in Puglia i casi sono ancora in aumento. Nel monitoraggio sulla settimana 12-18 ottobre la fondazione Gimbe segnala per la nostra regione una crescita del 6,9%. Sul fronte degli ospedali invece il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è del 5,1%, molto più basso della media nazionale (11%).