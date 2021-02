Covid: prefettura Bari, individuati hub vaccinali per over 80

Vigilanza nei punti vaccinali dove dal 22 febbraio comincera’ la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80 e organizzazione di quella per il personale scolastico e per le forze dell’ordine under 55. Sono i temi relativi alla programmazione del piano vaccinale nell’area metropolitana di Bari discussi in una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si e’ tenuta ieri in Prefettura a Bari, presieduta dalla prefetta Antonella Bellomo e alla quale hanno partecipato il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari e del Comune, oltre a Questore, comandante provinciale dei carabinieri e guardia di finanza.

“Sono stati individuati gli hub quali punti vaccinali per la popolazione anziana over 80, in programma dal prossimo 22 febbraio, e predisposte adeguate misure di vigilanza presso gli stessi – spiega la Prefettura in una nota – . Il Dipartimento di prevenzione della Asl ha assicurato l’avvio della vaccinazione in favore del personale scolastico under 55 e nel contempo e’ stata concordata la programmazione vaccinale per gli operatori under 55 di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che avra’ inizio nei prossimi giorni.

I rispettivi uffici sanitari delle forze di polizia hanno assicurato l’immediata disponibilita’ ad effettuare direttamente le somministrazioni al proprio personale interessato”.