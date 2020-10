Covid, Lopalco: Siamo in piena pandemia, rallentare trasmissione virus

“Oggi – ha spiegato Lopalco – abbiamo più di cento indagini al giorno solo nella zona di Bari”

“Siamo in piena pandemia, possiamo mettere in atto dei comportamenti per rallentare la trasmissione del virus perche’ quello che e’ importante adesso e’ rallentare la trasmissione. Se i numeri aumentano velocemente a livello del territorio si creera’ un blocco, perche’ sono troppi i casi e i tracciatori che fanno inchieste epidemiologiche sono un numero finito.

Il numero delle persone specializzate a ricostruire tutte le catene del contagio, infatti, non riuscirebbe a svolgere tutte le indagini epidemiologiche e il blocco sarebbe inevitabile”: lo ha dichiarato il neoassessore regionale pugliese alla Sanita’, Pierluigi Lopalco. “Oggi – ha spiegato Lopalco – abbiamo piu’ di cento indagini al giorno solo nella zona di Bari, se al posto di cento diventano 300 non abbiamo persone sufficienti e non le potremmo avere”.