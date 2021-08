Covid: Lopalco, ricoveri Puglia aumentano ma non preoccupano

Occupazione posti letto nelle Intensive in Puglia è al 5%.

(ANSA) – BARI, 12 AGO – “Al momento non siamo preoccupati” dall’incremento del numero dei ricoveri di pazienti Covid in Puglia, “perché il trend di aumento dei casi non è ripido”. Lo dichiara all’ANSA l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

Secondo l’ultimo monitoraggio di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di occupazione di posti letto nelle Intensive in Puglia è salito al 5%, la soglia per il passaggio in zona gialla è fissata al 10%. “Ovviamente – aggiunge Lopalco – assisteremo nei prossimi giorni ad un progressivo aumento di ricoveri, ma non tale da mettere in difficoltà il sistema”. (ANSA).