Covid, l’isolamento passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici. Il cambio da oggi

Aggiornate dal ministero della Salute, in seguito al parere espresso dal Consiglio superiore di Sanità, le regole per l’isolamento dei casi di Covid-19: «per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento». Invece, «in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test». Per i contatti stretti resta in vigore l’obbligo di mascherina ffp2 al chiuso e comunque in caso di assembramento.