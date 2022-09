Covid, l’Ema avvisa: presto in arrivo una nuova ondata

L’EMA mostra cautela nel valutare l’andamento della pandemia: se infatti i dati raccolti dal Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) mostrano che nelle ultime settimane c’è stato un calo nei numeri totali di casi e decessi in Europa, “in ogni caso, come approccio ottimale – afferma Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici dell’Ema – dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con i trend mostrati dal virus nei due anni precedenti”.

Secondo i calcoli del CNR, in Italia i casi di Covid-19 stanno aumentando in 48 province su 107, concentrati al Nord e al Centro, mentre nelle altre province la discesa della curva dell’incidenza risulta in frenata o in stasi.