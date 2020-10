Covid, l’appello di Lopalco: “Le mascherine non bastano a evitare lockdown: limitare i contatti al minimo”

L’epidemiologo assessore Regionale pugliese: “Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo, ok ai contatti solo per lavoro e famiglia se vogliamo evitare un lockdown imposto per legge”

(Repubblica) – “Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. E’ necessario limitare i contatti al minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo”. A è Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e assessore alla Sanità della Regione Puglia che invita tutti, in questa delicata fase di risalita dei contagi, a ridurre le occasioni di contatto con gli altri.

Secondo l’esperto, i numeri sono ancora controllabili ma ciò che accadrà nelle prossime settimane “è nelle nostre mani, perché è legato, esclusivamente ai comportamenti personali. Dobbiamo capire che in questo momento, se vogliamo evitare un lockdown imposto per legge – afferma l’epidemiologo – il cittadino deve iniziare subito a limitare i propri contatti sociali”.