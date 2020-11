Covid, l’allarme di Lopalco: ‘Ospedali vicini al collasso’

“Se non c’e’ la salute non c’e’ nemmeno l’economia”

“1200 persone ricoverate e 140 in terapia intensiva negli ospedali pugliesi. Se non blocchiamo il contagio e raddoppiano i numeri avremo 300 persone in terapia intensiva, significa che per poter gestire i pazienti Covid dovremo bloccare le sale operatorie”. Questo l’allarme lanciato dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco con un post su Facebook, alla luce dei dati su contagi e ricoveri in Puglia. “Se non c’e’ la salute non c’e’ nemmeno l’economia. E’ tutto connesso – Questo virus – ha continuato – purtroppo ha gia’ portato via tante persone, tanti genitori, tanti nonni ma anche persone piu’ giovani. Gia’ troppe vittime”