Covid: la Puglia a basso rischio, stretta a varianti

Oggi 68 positivi e l’incidenza risale a 1,2%

(ANSA) – BARI, 25 GIU – La Puglia resta classificata a “rischio basso” e con un “Rt” compatibile con lo “scenario di tipo uno”: è quanto rileva la Cabina nazionale di monitoraggio Covid che conferma, quindi, i miglioramenti dal punto di vista epidemiologico nonostante i tre focolai di variante indiana individuati e spenti. Proprio per impedire che le varianti possano innescare nuovi contagi la Regione, attraverso una circolare firmata dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, e dal direttore di dipartimento Vito Montanaro, ha fornito alle Asl nuove indicazioni.

Ad esempio, per “interrompere le catene di contagio” bisognerà identificare “precocemente i nuovi casi tra i contatti stretti mediante test molecolare a 72 ore dall’ultimo contatto con il caso indice, procedendo secondo un modello a cerchi concentrici” Non solo, le nuove misure di sicurezza prevedono che le Asl inviino ai laboratori del Policlinico di Bari e dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata 60 tamponi a settimana, scelti a caso, per effettuare il sequenziamento. Dovranno essere analizzati anche i tamponi risultati positivi di persone ricoverate e completamente vaccinate. Infine, chi è venuto a contatto con una persona risultata positiva ad una variante anche se non è stata contagiata dovrà essere invitata a vaccinarsi, qualora non lo avesse già fatto. Continua, intanto, la crescita del numero di guariti in Puglia e gli attuali positivi scendono sotto i 5 mila. In calo anche i ricoverati.

Oggi su 5.382 test sono stati rilevati 68 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto (il dipartimento ha specificato che i decessi tarantini non sono avvenuti tutti oggi ma si tratta di un riconteggio). In tutto hanno perso la vita 6.635 persone. Sono 242.011; i pazienti guariti mentre ieri erano 241.154 (+857); i casi attualmente positivi sono 4.501 (-811); i pazienti ricoverati sono 167 (-14).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 253.147. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono 3.346.816 le dosi somministrate, il 90.4% di quelle ricevute, 3.701.619; Puglia seconda dopo la Lombardia.

(ANSA).