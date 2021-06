Covid Italia, Rt ancora in calo: 0.68. Dal 14 giugno la Puglia diventerà zona bianca

(Adnkronos) – In Italia l’Rt scende ancora. A quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid , ancora in corso, sarebbe a 0.68. Sulla base di questi dati oggi è atteso il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore da cui, salvo sorprese, ci sarà il passaggio di colore di Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria.

L’indice Rt è in calo costante e l’incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti, registrata nelle ultime tre settimane, dovrebbe far passare altre quattro regioni in zona bianca. Il verdetto definitivo è atteso per oggi, prima dell’ordinanza del ministro Roberto Speranza.

Tra dieci giorni, il 14 giugno, se il trend verrà confermato sarà il turno di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e della provincia di Trento.