Covid, in Puglia incidenza al 15%  

In calo i ricoveri. In Basilicata tasso di positivita’ al 21%.

Si attesa al 15% l’incidenza dei contagi in Puglia. Registrati 2.057 casi e 3 decessi. In calo l’occupazione dei posti letto negli ospedali.

Sono 526 i pazienti curati in area no critica (4 in meno rispetto a ieri), 25 i pugliesi ricoverati in terapia intensiva (2 in meno).

Tre decessi e 364 positivi in Basilicata dove il tasso di positivita’ si attesta al 21,1%. Negli ospedali lucani sono ricoverate 105 persone, due delle quali in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza.