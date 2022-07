In Basilicata 1.106 positivi su 2.451 tamponi

Covid: in Puglia 8.559 nuovi casi e 3 decessi.

Covid. Oggi in Puglia sono stati registrati 8.559 nuovi casi su circa 27mila test processati con un’incidenza del 32%. Si registrano 3 decessi. In aumento i dati sull’occupazione dei posti letto sia in area non critica, oggi sono 414, 34 in più rispetto a ieri, che in terapia intensiva.

Arriva al 45% il tasso di positività in Basilicata, dove oggi sono 1.106 le nuove infezioni su circa 2.400 tamponi analizzati. Anche in questo caso aumentano i pazienti ricoverati negli ospedali. Non si registrano vittime.