Covid: in Puglia 12 morti e 8.253 casi, il 30,9 % dei test

(ANSA) – BARI, 13 LUG – Sono 8.253 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 26.678 test giornalieri registrati, con una incidenza del 30,9%.

Dodici sono le vittime.

La provincia più colpita è quella di Bari (2.453 casi), seguita da quella di Lecce (1.859), Taranto (1.282) e Foggia (905). Nel Brindisino i casi sono stati 822 e nella Bat sono 754. I positivi residenti fuori regione sono 143 e 35 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 90.972, delle quali 444 sono ricoverate in area non critica (ieri 443) e 20 in terapia intensiva ( 22 ieri).

(ANSA).