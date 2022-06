In Basilicata sono 194 i nuovi casi riscontrati su 907 tamponi esaminati

di Redazione Norbaonline.

Covid, in Puglia 1.547 nuovi casi e 5 decessi

Sono 1.547 i nuovi casi positivi al Covid in Puglia su 11.026 test esaminati. L’incidenza si attesta al 14%. Registrati cinque decessi. Delle 17.624 persone attualmente positive 239 sono ricoverate in area non critica (241 ieri) e 15 sono in terapia intensiva (ieri 16).

In Basilicata sono 194 i nuovi positivi al Covid dopo l’esame di 907 tamponi.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 40 persone, delle quali nessuna in terapia intensiva.

I lucani attualmente positivi sono 14.630.