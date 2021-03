Covid. In metà delle Regioni ospedali sopra la soglia critica sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari

Ecco la mappa

di Luciano Fassari

Sono 12 le Regioni dove è stata superata la soglia di occupazione del 30% dei letti di terapia intensiva da parte di malati Covid. E preoccupa anche la situazione in Area non critica dove in 10 Regioni i reparti ospedalieri registrano un tasso di occupazione sopra la soglia del 40% per pazienti Covid. Situazioni molto critiche in Marche, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Dal 2 marzo ad oggi incremento di circa 10 punti percentuali per tutti e due i settori

22 MAR – (Quotidiano Sanità) – Gli ospedali italiano sono sempre più in sofferenza con il 39% dei letti di Terapia intensiva e il 42% dei posti di Area non critica occupati da pazienti Covid. Numeri che segnano soprattutto per le terapie intensiva un ampio superamento della soglia di sicurezza del 30% fissata dal Ministero della Salute ma pure quella del 40% per i letti di Area non critica. A fornire i numeri (aggiornati al 22 marzo) è come di consueto l’Agenas nel suo report quotidiano.

Attualmente risultano ospedalizzati 28.049 pazienti in area non critica e 3.510 in TI. Un dato in crescita: salgono i ricoveri in area non critica (565 in più rispetto a ieri) e in Terapia intensiva (più 62). Situazioni molto critiche in Marche, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Terapie intensive: 12 Regioni sopra la soglia di sicurezza

La Regione con il più alto tasso di occupazione di letti di T.I. da pazienti Covid è le Marche con il 61% cui segue la Pa di Trento con il 59% e la Lombardia con il 58%. Alte percentuali anche in Umbria (53%), Emilia Romagna (51%), Molise (49%), Friuli Venezia Giulia (47%), Toscana (41%), Abruzzo (41%), Puglia (39%) e Lazio 36%. Da segnalare la Pa di Bolzano sia al 30%, soglia che coincide con lo standard di sicurezza.

Area Non critica: 10 Regioni oltre la soglia

La Regione con il più alto numero di letti ospedalieri occupati da pazienti Covid anche in questo è le Marche con il 65%. In seconda posizione c’è il Piemonte (61%) cui segue l’Emilia Romagna (57%), la Lombardia (52%), il Friuli Venezia Giulia (48%), la Puglia (47%), l’Umbria (45%), l’Abruzzo (45%), il Molise con il 42% così come il Lazio.





