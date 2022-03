Covid. Il virus rialza la testa in molte parti del mondo ma i decessi sono in calo quasi ovunque

Dopo settimane di trend in diminuzione i nuovi casi di Covid tornano ad aumentare nei paesi del Pacifico occidentale, in Africa e in Europa. I decessi, di contro, sono in diminuzione con la pesante eccezione della Cina che segnala un incremento del 63% dei morti in una settimana. Nella Regione europea il maggior numero di nuovi casi in Germania, Paesi Bassi e Francia. In Russia il maggior numero di decessi, Italia al terzo posto ma con una diminuzione delle morti Covid del 27% in una settimana. IL RAPPORTO OMS.

16 MAR – Dopo una consistente diminuzione del numero di nuovi casi di COVID-19 segnalati a livello globale su base settimanale dalla fine di gennaio 2022, durante la settimana dal 7 al 13 marzo 2022, il numero di nuovi casi settimanali è aumentato dell’8% rispetto a la settimana precedente.

Lo segnala il nuovo rapporto settimanale dell’Oms pubblicato ieri sera.

Nelle sei regioni dell’OMS sono stati segnalati oltre 11 milioni di nuovi casi e poco più di 43.000 nuovi decessi. Al 13 marzo 2022, sono stati segnalati oltre 455 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni di decessi a livello globale.

A livello regionale, la regione del Pacifico occidentale, la regione africana e la regione europea hanno registrato un aumento dei nuovi casi settimanali rispettivamente del 29%, 12% e 2% rispetto alla settimana precedente; mentre registrano un calo la Regione del Mediterraneo Orientale (-24%), la Regione del Sud-Est Asiatico (-21%) e la Regione delle Americhe (-20%).

Il numero di nuovi decessi settimanali è diminuito a livello globale del 17%. A livello regionale, la regione del Pacifico occidentale ha registrato un aumento dei nuovi decessi settimanali (+12%), mentre sono diminuite la regione del Mediterraneo orientale (-49%), la regione africana (-41%), la regione Europa (- 23%), la Regione delle Americhe e la Regione del Sud-Est asiatico (entrambe -15%).

Considerando i singoli stati Il numero più alto di nuovi casi a livello mondiale è stato segnalato dalla Repubblica di Corea (2.100.171 nuovi casi con un incremento del 44%), in Vietnam (1.670.627 nuovi casi con un +65%), in Germania (1.350.362 nuovi casi con un +22%), Paesi Bassi (475.290 nuovi casi con un +42%) e Francia (419.632 nuovi casi con un +20%).

Il maggior numero di nuovi decessi è stato registrato invece dagli Stati Uniti d’America (9.078 nuovi decessi anche se in diminuzione del 13%), dalla Federazione Russa (4.530 nuovi casi, anche qui in diminuzione del 15%), in Brasile (3.301 nuovi casi, anche qui in diminuzione del 15%), Indonesia (1.994 nuovi casi in calo del 5%) e Cina (1.955 nuovi decessi con un incremento del 63%).

La situazione nella Regione Europea dell’Oms

Dopo un trend decrescente osservato da fine gennaio 2022, la Regione Europea dell’Oms ha registrato un leggero aumento (+2%) nel numero di nuovi casi settimanali rispetto alla settimana precedente, con poco meno di 5 milioni nuovi casi.

Dodici paesi nella Regione hanno riportato aumenti di nuovi casi del 20% o più, con il balzo maggiore a Monaco (240 vs 162 nuovi casi; +48%), Malta (887 vs 621 nuovi casi; +43%) e Paesi Bassi (475.290 vs 335.283 nuovi casi; +42%).

Il numero più alto di nuovi casi è stato segnalato dalla Germania (1.350.362 nuovi casi pari a 1.623,7 nuovi casi ogni 100.000 abitanti con un incremento del 22% rispetto alla settimana precedente), dai Paesi Bassi (475.290 nuovi casi pari a 2.730,4 nuovi casi ogni 100 000 abitanti con un incremento del 42%) e Francia (419.632 nuovi casi pari a 645,2 nuovi casi ogni 100.000 abitanti con un aumento del 20%).

Il numero dei nuovi decessi ha invece continuato a diminuire, con meno di 15.000 nuovi decessi segnalati questa settimana evidenziando una diminuzione del 23% rispetto alla settimana precedente.

Il numero più alto di nuovi decessi è stato segnalato dalla Federazione Russa (4.530 nuovi decessi pari a 3,1 nuovi decessi ogni 100 000 abitanti, comunque in diminuzione del 15%), dalla Germania (1.469 nuovi decessi pari a 1,8 nuovi decessi ogni 100.000 in aumento del 3%) e dall’Italia (1.000 nuovi decessi pari a 1,7 nuovi decessi ogni 100.000 abitanti ma in netta diminuzione rispetto alla settimana precedente: -27%).