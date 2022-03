Covid, i contagi ancora in calo «Abbiamo raggiunto il plateau»

Diminuisce il numero dei positivi al Covid-19, così come diminuiscono il tasso di positività e quello di occupazione dei posti letto negli ospedali. La curva dei contagi ha raggiunto il plateau e si appresta a scendere, ma ciò non significa che la pandemia sia finita.

Anzi, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “la sconfitta definitiva del Covid non è ancora conseguita, ma la solidarietà ha consentito una veloce produzione di vaccini il cui valore apprezziamo sempre di più, in particolare in queste settimane in cui aumenta la diffusione del contagio senza conseguenze gravi per la pressoché totalità di coloro che sono vaccinati”.