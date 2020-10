Covid, Gimbe: forte aumento dei contagi, in una settimana +40%

Primi effetti anche sui decessi.

(Corriere della Sera -Antonella De Gregorio) – La curva dei contagi si è impennata e a guidare la corsa questa volta è la Campania, con 2.708 nuovi casi di coronavirus, 912 in più, nella settimana 30 settembre-6 ottobre, rispetto alla settimana precedente. In totale, i nuovi casi in Italia, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sono in netto incremento: 17.252 i nuovi casi settimanali (erano 12.114, la crescita è del 42,4%) a fronte di un numero di poco superiore di casi testati (429.984 contro 394.396), oltre a un rilevante aumento del rapporto positivi/casi testati (4%, erano 3,1%). I casi confermati dalla Protezione civile al 7 ottobre, sono 333.940. Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (60.134 rispetto a 50.630) e, sul fronte degli ospedali, aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (3.625 contro 3.048) e in terapia intensiva (319 contro 271, + 17,7%). Continuano a salire, seppur lentamente, anche i decessi (155, erano 137: l’aumento è del 13,1%).

Il virus

«Nell’ultima settimana – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – la curva dei contagi si è impennata, in conseguenza del netto incremento del rapporto positivi/casi testati. Si conferma inoltre la crescita costante dei pazienti ospedalizzati con sintomi e di quelli in terapia intensiva». Da metà luglio i nuovi casi settimanali sono più che decuplicati (da poco oltre 1.400 a più di 17mila), con incremento del rapporto positivi/casi testati dallo 0,8% al 4%. Tale dinamica ha generato il progressivo aumento dei casi attualmente positivi, quintuplicati da fine luglio: da 12.482 a 60.134. «L’incremento del rapporto positivi/casi testati – spiega il presidente – conferma che il virus circola in maniera più sostenuta: per questo nelle regioni dove supera il 5% è cruciale potenziare le attività di testing & tracing».