Covid. Gemmato: “Legge regionale della Puglia sui medici no vax sarà impugnata”

E sulle multe per i non vaccinati: “Possibile rinvio”.

“Nella gerarchia delle leggi ciò che dice lo Stato centrale non può essere derubricato da una regione. Nella legge regionale della Puglia è previsto l’obbligo vaccinale anche per Covid-19, che non c’è più. Questa legge verrà impugnata”, ha spiegato il sottosegretario alla Salute a Sky Tg24. E sulle multe agli over 50 non vaccinati: “Stiamo facendo una ricognizione internazionale e mi sembra ci siamo solo in Grecia e forse in Spagna. In questo momento di crisi anche 100 euro possono pesare”.

02 NOV – Il governo impugnerà la legge regionale della Puglia con la quale si prevede l’accesso a determinati reparti sensibili solo agli operatori che si sono sottoposti a vaccinazioni, inclusa quella contro il Covid. Ad annunciarlo a Sky Tg24 è il neo sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

“Michele Emiliano gode della mia simpatia personale, è un simpaticone. Ma dovrebbe sapere che nella gerarchia delle leggi ciò che dice lo Stato centrale non può essere derubricato da una regione. Nella legge regionale della Puglia è previsto l’obbligo vaccinale anche per Covid-19, che non c’è più. Questa legge verrà impugnata. Abbiamo semplicemente anticipato il termine di sospensione per i sanitari non vaccinati, rispondiamo all’esigenza di un maggior numero di medici a disposizione in un momento storico in cui le occupazioni delle intensive sono al 2%”.

Quanto alle multe per gli over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid: “Per ora sulle multe ai no vax stiamo facendo una ricognizione internazionale e mi sembra ci siamo solo in Grecia e forse in Spagna oltre all’Italia – ha spiegato Gemmato -. In questo momento di crisi economica anche quei 100 euro possono essere un peso”, conclude.