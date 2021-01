Covid. Galante: “Chiesta audizione di Lopalco e Montanaro per conoscere l’esito delle verifiche nelle RSA e nei centri di riabilitazione sul rispetto dei protocolli anticovid”

Il consigliere del M5S Marco Galante ha depositato la richiesta di audizione in III Commissione dell’assessore alla Sanità Lopalco, del direttore del Dipartimento regionale Salute Montanaro e del direttore generale della Asl di Taranto Rossi per sapere se siano state effettuate verifiche nelle RSA e strutture riabilitative regionali per accertare il rispetto dei protocolli anticovid e inviato una nota alla Asl di Taranto sulle misure adottate nell’ospedale Moscati di Taranto per la gestione del Coronavirus.

“Non posso ignorare gli articoli di stampa e le numerose denunce su importanti focolai che si sarebbero sviluppati nelle strutture sociosanitarie e riabilitative coinvolgendo sia il personale dipendente sia gli ospiti. In particolare ho chiesto di ascoltare anche il direttore della Asl di Taranto, perchè mi sono arrivate numerose segnalazioni dalla provincia, che riguarderebbero anche un focolaio che avrebbe coinvolto oltre 200 tra pazienti e operatori. Ritengo necessario verificare la veridicità di queste informazioni, come di quelle su un presunto focolaio al Moscati, e offrire a queste strutture tutto il supporto di cui dovessero avere bisogno, sia in termini di ulteriori dispositivi di protezione che per garantire il rispetto dei protocolli.

Credo sia importante – continua il pentastellato – essere informati su eventuali criticità riscontrate nella gestione del fenomeno. Nell’ipotesi in cui si siano sviluppati focolai è necessario sapere quale sia la situazione attuale per fornire le risposte adeguate anche ai familiari dei pazienti. L’intento non è puntare il dito contro qualcuno, ma collaborare assieme ai gestori delle strutture per garantire l’assistenza adeguata”.