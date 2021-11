Covid. Figliuolo: “Ricevuto mandato di acquisire 50.000 cicli di trattamento dei farmaci antivirali orali di Merck e Pfizer”

-“Dopo il via libera da parte del Ministero della Salute, per l’acquisizione di questi due farmaci “si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli”.

La Struttura Commissariale Covid, diretta da Francesco Paolo Figliuolo, ha avuto mandato dal Ministero della Salute, di acquisire un quantitativo pari 50.000 cicli trattamento di farmaci antivirali orali per Covid per ciascuna tipologia di Molnupiravir (Merck) e Paxlovid (Pfizer). Per questi due farmaci “si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli”.