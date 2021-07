Covid. Figliuolo: “Priorità vaccinare studenti e personale scolastico”.

Entro il 20 agosto le Regioni dovranno fornire elenchi docenti e operatori della scuola ancora non vaccinati

22 luglio – (QS) – Il Commissario per l’emergenza Covid sollecita inoltre nuovamente le Regioni a chiudera la partita delle vaccinazione per gli over 60 anche facendo ricorso al “coinvolgimento attivo dei soggetti da vacinare. E poi un richiamo a vaccinare studenti (dai 12 anni in su) e personale scolastico in vista della prossima apertura dell’anno scolastico. Le Regioni dovranno quantificare e comunicare le mancate adesioni di docenti e personale della scuola entro il prossimo 20 agosto. LE DISPOSIZIONI

Il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha inoltrato nuove disposizioni alle Regione e PA in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico affinché “provvedano a porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni”.

Figliuolo ha poi ribadito “la necessità di perseguire la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso il coinvolgimento attivo di tali soggetti, quantificando e comunicando le mancate adesioni entro il prossimo 20 agosto”.

Il Commissario ha inoltre ribadito la necessità di “continuare a garantire la massima priorità alla vaccinazione di soggetti fragili, di età over 60 e con comorbilità, facendo esteso ricorso al coinvolgimento attivo di tali cittadini, nel rispetto delle norme sul trattamento/protezione dei dati personali”.

22 luglio 2021