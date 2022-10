Covid (FDI): “Dalla prossima settimana niente tamponi di controllo gratis in farmacia

Una decisione assurda sotto il profilo medico ed economico”.

Una nota del gruppo regionale Fratelli d’Italia

“E’ già successo lo scorso autunno: la curva dei contagi Covid è in risalita anche in Puglia. Il numero dei positivi sta aumentando, ma una decisione alquanto discutibile sotto più punti di vista, potrebbe falsare tutti i dati relativi all’andamento epidemiologico della diffusione del virus.

“La Regione Puglia ha infatti deciso – e il provvedimento entrerà in vigore la prossima settimana – che nelle farmacie convenzionate i tamponi di controllo (quelli che vengono fatti per accertare la negativizzazione) saranno a pagamento e non più gratuiti. La gratuità resterà solo in luoghi prestabiliti in ogni ASL.

“Una decisione inappropriata sotto il profilo medico ed economico, specie in un momento di crisi come questo. Medico, perché c’è il serio rischio di elusione, nel senso che il soggetto con sintomi non gravi sapendo di doversi sobbarcare quanto meno il costo di due tamponi (accertamento e controllo), vale a dire 30 euro, eviterà di andare in farmacia sotto casa, men che meno nel punto definito dalla Asl, magari non proprio vicino, dove è praticamente scontato che si formeranno file. Questo significherà che potremmo avere in circolazione soggetti positivi che avranno eluso il rampone e che potranno infettare molti altri, specie ora che le mascherine non sono più obbligatorie neppure sui mezzi pubblici.

“Sul piano economico è davvero una tragedia per molte famiglie per le quali 30 euro (ma anche molto di più se non ci si negativizza subito o se sono coinvolti più membri della famiglia) sono un costo impossibile da sostenere.”

“Per questo invitiamo e sollecitiamo l’assessore alla sanità Rocco Palese a fare un passo indietro sul provvedimento e a proseguire con la gratuità del tampone di controllo in farmacia”.