‘Il Paese è diventato un esempio nel mondo’.

“L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo”: Anthony Fauci torna a Villa Firenze, la residenza dell’ambasciatrice d’Italia a Washington, e promuove il nostro Paese per la gestione della pandemia, in particolare per la percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni, quasi il 75%, contro il 54% degli Stati Uniti (63% con almeno una dose).