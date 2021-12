COVID, Eli Lilly: da FDA ok ad anticorpi monoclonali per gli under 12

La FDA ha ampliato l’autorizzazione all’uso di emergenza per gli anticorpi di Eli Lilly bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme ai pazienti sotto i 12 anni.

Lo rende noto la stessa azienda USA sul suo sito sottolineando che “questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del Covid-19 e per la profilassi post-esposizione”. È il primo trattamento anticorpale autorizzato per bambini e neonati.

“Con la decisione della FDA di consentire l’uso di bamlanivimab con etesevimab nei bambini e nei neonati, Lilly può ora offrire opzioni di trattamento e prevenzione a individui ad alto rischio di qualsiasi età”, osserva Daniel Skovronsky, responsabile scientifico e medico di Lilly e presidente di Lilly Research Laboratories.

La decisione della FDA poggia sui risultati dello studio clinico di fase 2/3 su neonati e pazienti pediatrici, in cui il tempo mediano per la risoluzione completa dei sintomi è stato di 7 giorni per i soggetti trattati con bamlanivimab 700mg ed etesevimab 1.400mg, e 5 giorni per i soggetti trattati con dosaggio basato sul peso di bamlanivimab ed etesevimab.

In generale, ad oggi, oltre 700.000 pazienti sono stati trattati con bamlanivimab o bamlanivimab ed etesevimab, prevenendo potenzialmente più di 35.000 ricoveri e almeno 14.000 morti durante il periodo peggiore della pandemia.