Covid: dimesso altro paziente a Foggia

Medici festeggiano; da inizio pandemia sono più di 100 i guariti.

Un altro paziente è guarito dal Coronavirus ed è stato dimesso dal Policlinico Riuniti di Foggia: Nicola torna a casa dopo 50 giorni, informa il Policlinico che diffonde anche video di pochi secondo in cui i sanitari festeggiano le sue dimissioni con applausi.

“Un’altra giornata di felicità per tutti gli Oss, infermieri e dottori – si legge in una nota – che in questi mesi hanno fatto di tutto per salvare vite, ridare speranza e lavorare sodo per gli altri: Nicola si aggiunge agli oltre 100 pazienti tornati a casa dopo la degenza nel nosocomio foggiano. Grazie a Fabiana, Michele, Laura, Gina, Giuseppe e François che oltre a curare i pazienti ci hanno fatto questo regalo filmato: la qualità non sarà da premio oscar, ma batterà tutti in commozione”. (ANSA).