Covid. Costa: “Abolizione green pass è ipotesi su cui si sta ragionando”

Il sottosegretario alla Salute su Radio 24 disegna la rotta dell’allentamento delle misure restrittive: “Credo che con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova”. E su obbligo vaccino per gli over 50: “Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell’obbligo. Il Governo farà le dovute valutazioni ma non si può escludere una proroga”.

18 FEB – “L’abolizione del green pass e’ un’ipotesi su cui stiamo ragionando. Credo che fortunatamente ormai da parecchi giorni i dati relativi alla pandemia siano dati positivi che mettono in evidenza anche un allentamento della pressione sui nostri ospedali e questo e’ certamente l’elemento piu’ positivo oltre che la riduzione dei contagi. Quindi e’ chiaro che andremo verso quella direzione e io credo che con la fine dello stato di emergenza sicuramente iniziera’ una fase nuova che sara’ messa in evidenza da un allentamento delle misure restrittive”. Cosi’ a Radio 24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Toccato anche il tema dell’obbligo vaccinale per gli over 50: “Siamo di fronte ad una norma che è stata approvata e che prevede l’obbligo vaccinale” anti-Covid “per gli over 50 fino al 15 giugno, quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola. Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell’obbligo. Il Governo farà le dovute valutazioni”, ma “non si può escludere una proroga, assolutamente no”.