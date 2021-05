Covid. Balzo in avanti delle vaccinazioni nella fascia 70-79 anni

Il nuovo report del Governo.

Nel corso della scorsa settimana si è registrata una media giornaliera superiore al mezzo milione di vaccinazioni. Molte Regioni hanno aumentato il passo per ciò che riguarda una delle categorie più vulnerabili, facendo registrare variazioni di circa il 7% rispetto alla settimana precedente, dato superiore a quello medio nazionale. Anche la fascia over 80 evolve positivamente, con un 89,60% e un 79,69% rispettivamente di prime e seconde somministrazioni riferite alla platea vaccinale.

24 MAG – (Quotidiano Sanità) – L’ultimo aggiornamento del report settimanale sull’andamento della campagna vaccinale indica un aumento di somministrazioni rispetto alla settimana scorsa pari a 3.513.802, con una media giornaliera superiore al mezzo milione. Si è infatti salita da 26.141.926 somministrazioni, registrate il 14 maggio alle 17, a 29.655.728 rilevate il 21 maggio alla stessa ora.

Migliorano sensibilmente le percentuali delle persone appartenenti alle diverse categorie raggiunte dal vaccino in prima e in seconda somministrazione. Gli incrementi più importanti riguardano la fascia 70-79, salita a livello nazionale dal 75,16 al 79,45 per cento di prime somministrazioni (+4,29). Molte Regioni hanno aumentato il passo per ciò che riguarda una delle categorie più vulnerabili, facendo registrare variazioni di circa il 7% rispetto alla settimana precedente, dato superiore a quello medio nazionale. Anche la fascia over 80 evolve positivamente, con un 89,60% e un 79,69% rispettivamente di prime e seconde somministrazioni riferite alla platea vaccinale, che vede il numero di persone in attesa di prima dose scendere per la prima volta sotto il mezzo milione (472.202 contro 519.666 la settimana passata).

Supera il 98% la percentuale degli ospiti delle RSA che hanno ricevuto la prima dose, mentre cresce di 109 unità il numero dei punti vaccinali, che raggiunge quota 2659.

Vaccinazione agli over 80

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 4.067.096 persone pari al 89,60%, il che vuol dire che 472.202 (10,40%) sono ancora in attesa di vaccino.

La Regione che ha vaccinato più persone con almeno una dose è il Veneto con il 98,99%, seguito dalla Toscana con il 96,90%. Fanalino di coda la Sicilia con il 70,95%.



Vaccinazione fascia 70-79 anni

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 4.778.504 persone pari al 79,45%, il che vuol dire 1.235.713 (20,55%) sono ancora in attesa di vaccino.

La Regione che ha vaccinato più persone con almeno una dose è la Puglia con l’87,34%, seguita dalla Basilicata con l’85,23%. Chiude la classifica ancora la Sicilia con il 61,66%.



Vaccinazione ospiti RSA

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 374.955 persone pari al 98,04%, il che vuol dire che 7.478 (1,96%) sono ancora in attesa di vaccino.

Sono 16 le regioni che hanno già vaccinato il 100% della categoria con almeno una dose. Quella rimasta più indietro è la PA di Bolzano con il 77,91%.



Vaccinazioni personale sanitario

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 1.839.657 persone pari al 96,30%, il che vuol dire che 70.640 (3,70%) sono ancora in attesa di vaccino.

Sono 11 le regioni che hanno già vaccinato il 100% della categoria con almeno una dose. Quella rimasta più indietro è il Friuli Venezia Giulia con l’85,50%. Nella stessa Regione il personale che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale ammonta al 14,50%. Una percentuale importante. Seguono la Liguria con il 12,45% e l’Emilia Romagna con l’11,50%.



Vaccinazioni personale scolastico

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 1.162.767 persone pari al 80%, il che vuol dire che 290.654 (20%) sono ancora in attesa di vaccino.

Lazio e Molise hanno già raggiunto il 100% di prime dosi. Chiudono la classifica Sicilia e Sardegna con, rispettivamente, il 53,66% e il 53,78%.



