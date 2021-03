Covid. “Arrivati 14,2 mln di dosi nel primo trimestre. Per aprile già confermati altri 8 milioni”. L’audizione di Figliuolo al Senato

“Siamo di fronte a un cambio di passo che sta portando i primi risultati: le forniture complessive di vaccini nel solo mese di marzo ammontano a oltre 7,6 milioni di dosi e solo questa settimana ne stanno arrivando circa 3 milioni, ieri 1 milione di Pfizer, domani oltre 500mila di Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca, su un totale di 14,2 mln realizzato nel primo trimestre”.

Così il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo nel corso di un’audizione questa mattina in commissione Sanità del Senato.

Sostanzialmente – ha proseguito – abbiamo recuperato molto del divario che ci si aspettava perché nel trimestre si aspettavano 15,6 milioni e noi chiudiamo a 14,2. Le somministrazioni hanno raggiunto quasi 9,6 milioni di dosi e si è registrato un notevole incremento per i più vulnerabili: oggi sono 3,7 milioni le dosi loro somministrate. Per aprile le forniture attese confermano questo trend, con oltre 8 milioni già assicurate di cui 400mila di Johnson and Johnson, con un trend in crescita”, ha concluso Figliuolo.