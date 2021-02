Covid: Agenas, in Puglia ricoveri sotto soglia critica

27% nelle Intensive, -1% in una settimana; e 36% in area medica.

(ANSA) – BARI, 18 FEB – Cala ancora il numero dei ricoveri Covid in Puglia: secondo l’ultimo report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nelle terapie intensive il 27% dei posti letto è occupato da pazienti Covid, contro il 28% della settimana scorsa, tre punti in meno rispetto alla soglia critica fissata al 30%. Invece nell’area medica, che comprende i reparti di malattie infettive, pneumologia e medicina interna, l’occupazione rilevata è pari al 36%, quattro punti percentuali in meno rispetto al limite fissato dal ministero della Salute.